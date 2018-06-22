ميركل تتعهد بمواصلة تقديم الدعم للبنان

أخبار الآن | بيروت - لبنان ( وكالات )

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمواصلة دعم بلادها للبنان خلال زيارتها اليوم، وذكرت دوائر حكومية اليوم أن لقاء ميركل مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خَلُصَ إلى أن ألمانيا ستقف جنباً إلى جنب مع لبنان ، ويُشار إلى أن لبنان يعاني من آثار الحرب الأهلية في سوريا ، وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استقبل لبنان نحو مليون لاجئ سوري.

وتمنح الحكومة الألمانية الأموال لعدة أسباب، من بينها دعم المساعدات الإنسانية في لبنان وتمكين الأطفال من الذهاب إلى المدارس.

وسوف تزور ميركل اليوم مدرسة في العاصمة اللبنانية بيروت يتم بها تعليم أطفال اللاجئين وأطفال المواطنين المحليين في فترات مدرسية مزدوجة.

ومن جانبها قالت مسؤولة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" على هامش الزيارة إنه يعيش في لبنان إجمالي 400 ألف طفل لاجئ في عمر التعليم المدرسي، وهناك 220 ألف طفل منهم يذهبون إلى مدارس في لبنان.

وأشارت إلى أنه بشكل إجمالي يزيد عدد الأطفال السوريين على عدد الأطفال اللبنانيين في المدارس بلبنان، لافتة إلى أن العدد الكبير لأطفال اللاجئين يضع النظام المدرسي اللبناني أمام تحديات كبرى.

وأكدت أنه لابد من توفير ضعف عدد المعلمين والإمكانات التعليمية في ظل التدريس في فترات مزدوجة في نحو 360 مدرسة في لبنان.

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