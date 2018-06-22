موريتانيا تحدد موعد الانتخابات العامة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

حدد مجلس الوزراء الموريتاني امس الخميس، الأول من سبتمبر موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، على أن تبدأ الحملات الانتخابية في اليوم الـ 17 من شهر أغسطس. وكانت أغلب أحزاب وكتل المعارضة أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة، ما يعني أنها ستكون انتخابات حاسمة.

حدد مجلس الوزراء الموريتاني امس الخميس، الأول من سبتمبر موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، على أن تبدأ الحملات الانتخابية في اليوم الـ 17 من شهر أغسطس، وأوضح بيان صدر عن اجتماع المجلس أن هيئة الناخبين تم استدعاؤها من أجل انتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمجالس الجهوية والمجالس البلدية يوم 1 سبتمبر.

وأشار المصدر إلى أن تقديم أوراق الترشح لمجلس النواب سيتم لدى اللجنة المستقلة للانتخابات من 18 يوليو إلى غاية 2 أغسطس، بينما سيبدأ إيداع الترشيحات للبلديات والمجالس الجهوية في 2 يوليو القادم وينتهي في 13 من نفس الشهر، وكانت أعلنت أغلب أحزاب وكتل المعارضة مشاركتها في الانتخابات المقبلة، ما يعني أنها ستكون انتخابات حاسمة، وتعود آخر مشاركة للمعارضة بحزب تواصل الإسلامي في الانتخابات البرلمانية، إلى 2013 والرئاسية إلى 2009.



اقرأ أيضا:

تهديدات القاعدة.. على رأس قمة الإتحاد الإفريقي بنواكشوط



