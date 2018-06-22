مصادر ميدانية: ميليشيات إيرانية ولبنانية وعراقية تقصف درعا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت مصادر ميدانية بأن قوات النظام إستقدمت تعزيزات عسكرية من مليشيات إيرانية ولبنانية وعراقية، في الأسابيع الماضية من الشهر الجاري، تمركزت في ما تـُسمى بمنطقة مثلث الموت شمال غرب درعا.



وأوضحت المصادر أن المليشيات الموالية للنظام، قصفت قرى شرقي درعا بالصواريخ والقذائف، مستهدفة بلدات "بصر الحرير , وناحتة , والحراك, والمليحة الشرقية والغربية" ما أدى الى سقوط العديد من القتلى، لاسيما في مدينة الحراك.

و أضافت المصادر أن قوات النظام السوري جلبت ميليشيات إيرانية ولبنانية الى مناطق تقع بالقرب من محافظة القنيطرة وحدود الجولان السوري المحتل وأخرى من مدخل درعا الشرقي الشمالي وبالتحديد بين محافظتي درعا والسويداء بهدف تنفيذ عملية عسكرية.

و أشارت المصادر الى أن مناطق إنتشار المليشيات الموالية للنظام السوري هي

درعا وتحديداً في مناطق الشيخ مسكين غربي المدينة وتتمركز فيها ما يسمى "قوات الجعفرية لبنانية وعراقية" , و في دير العدس شمالي درعا وتتمركز فيها مليشيات حزب الله اللبناني بقرابة 300 مقاتل , و في منطقة أزرع الشرقية إنتشر "لواء فاطميون العراقي" وحزب الله اللبناني.

أما في ريف دمشق الغربي فقد إنتشرت الميليشيات الطموالية للنظام في مناطق الهبارية و الدناجي و حمريت وسبسبة ودير ماكر شمال شرق درعا قرابة 600 مقاتل من المليشيات الإيرانية.

أما في القنيطرة فقد إنتشرت هذه الميليشيات في مدن البعث , خان ارنبة , جبا, تلول الشعار وكروم تواجد مليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني قرابة 700 مسلح.



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