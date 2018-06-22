العراق: مقتل وإصابة 5 عسكريين بانفجار نفق غربي الشرقاط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قتل وأصيب خمسة ُ عسكريين لدى دخولهم أحد الأنفاق، وانفجارِهِ غربي قضاء الشرقاط شمالي بغداد.

وقال مصدر أمني إن قوة مشتركة من عمليات نينوى وصلاح الدين شرعت بعملية عسكرية لتمشيط المناطق الواقعة غربي قضاء الشرقاط من فلول داعش، في محافظة صلاح الدين وجنوبي قضاء الحضر بمحافظة نينوى .



وأضاف أن "القوة عثرت على أنفاق وتحصينات تضم مخابئ وأسلحة وأعتدة"، موضحاً أنه في أثناء تفتيش أحد الأنفاق تبين أنه مفخخ، فحصل انفجار فيه أدى إلى مقتل ضابط برتبة ملازم وجنديين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأشار إلى أن "العملية مستمرة بمشاركة مختلف صنوف الجيش والشرطة وبدعم من طيران الجيش حتى تفتيش الصحراء الغربية بين المحافظات الثلاث وصولاً للحدود السورية".

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