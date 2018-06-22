الحوثيون على استعداد لتسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن المليشيات الحوثية ألمحت إلى استعدادها لتسليم إدارة ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة، في ما يبدو قبولا للحل السياسي من جانب الحوثيين، وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي قد تمكنت من تحرير مطار الحديدة، وأصبحت على بعد كيلومترات من الميناء الاستراتيجي، الأمر الذي سيسهم بتدفق المساعدات الإغاثية للشعب اليمني.

وتعهد تحالف دعم الشرعية قبل بدء العمليات العسكرية الرامية لتحرير مدينة الحديدة والميناء باستمراره في تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية عن طريق جسر جوي وبحري لإيصالها إلى اليمنيين الذي يعانون من إرهاب الحوثي، كما تعهد التحالف بعدم إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية رغم العمليات القتالية الدائرة على الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أنه يواصل إعطاء التصاريح البحرية والبرية والجوية لكافة المنظمات والهيئات الإنسانية المعنية لدخول اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني لرويترز ”الخطة هي تأمين المطار ثم التقدم على الطريق غير الساحلي من بيت الفقيه للسيطرة على الطريق السريع المؤدي إلى صنعاء وكذلك طريق حجة“، وتوجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين كما زار مدينة جدة السعودية هذا الأسبوع في محاولة للتفاوض بشأن حل.

وذكر مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة أن التحالف أبلغ جريفيث بأنه سيدرس اقتراح الحلول الممكنة، وأضاف المصدر أن الحوثيين ألمحوا إلى أنهم سيقبلون بسيطرة الأمم المتحدة الكاملة على إدارة الميناء وعمليات التفتيش فيه، وذكر دبلوماسي غربي أن الأمم المتحدة ستشرف على إيرادات الميناء وستتأكد من إيداعها في البنك المركزي اليمني، ويقضي التفاهم بأن يظل موظفو الدولة اليمنية يعملون إلى جانب الأمم المتحدة.

وحذرت المصادر من أن الخطة ما زالت بحاجة لموافقة كل الأطراف، ولن تؤدي في مراحلها الأولية على الأقل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأدلى عبد الله المعلمي سفير السعودية في الأمم المتحدة بتصريحات في المنظمة الدولية أكد فيها على مطلب التحالف وهو خروج الحوثيين من المدينة تماما مشيرا إلى التقدم البطيء الذي يحرزه جريفيث، وأضاف أن ما يعرضه التحالف على الحوثيين هو تسليم أسلحتهم للحكومة اليمنية والمغادرة في سلام وتقديم معلومات عن مواقع الألغام والعبوات الناسفة بدائية الصنع..

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