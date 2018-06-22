الحوثيون بين نهب الحاويات.. ومقتل العشرات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سعد النعواشي )

قـُتل العشرات من ميليشيات الحوثي في ضربات لقوات التحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية حاولت الميليشيات الحوثية جلبها لمناطق الساحل الغربي ، كما شهد ميناء الحديدة عمليات نهب وسرقة للبضائع الموجودة في الحاويات.

بين مقتل العشرات .. ونهب الحاويات .. والصفوف شهدت انهيارات .. عن الحوثيين نتحدث .. فقد قتل العشرات من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية حاولت الميليشيات الحوثية جلبها لمناطق الساحل الغربي ، ومصادر ميدانية بالحديدة أكدت على أن الحوثيين باشروا حملة خطف واسعة لمعارضيهم.

عمليات نهب لحاويات البضائع شهدها ميناء الحديدة .. وأوضحت مصادر ميدانية أن الميليشيات الحوثية استولت على سيارات وبضائع أخرى كانت في الحاويات ، وأقدموا على توزيعها على أنصارهم في المجالس المحلية ومشايخ بالمديريات لتحفيزهم على الحشد للجبهات.

صفوف ميليشيات الحوثي تشهد انهيارات واسعة على وقع التقدم المستمر للقوات المشتركة بإسناد ودعم من التحالف العربي على معظم المحاور في جبهة الساحل الغربي وخصوصا في الحديدة ، في ظل سعي القوات المشتركة بعد سيطرتها على مطار الحديدة للتقدم نحو المدينة لتحريرها، واستعادة الميناء الاستراتيجي والذي يعد شريان حياة لثمانية ملايين يمني شمالي البلاد، بعد أن حولته الميليشيات إلى نافذة لنهب التجار والمساعدات الإغاثية الإنسانية، وتهريب الأسلحة وتهديد الملاحة الدولية.

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