7 عناصر من القاعدة يسلمون أنفسهم للجيش الجزائري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء، أن 7 مسلحين بارزين سلّموا أنفسهم، وأسلحتهم، لوحدة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي في ضاحية تمنراست الحدودية مع مالي، والنايجر. وقالت الوزارة، إن هؤلاء الإرهابيين التحقوا بصفوف الجماعات المسلحة منذ حوالي 10 أعوام، واكتفت بكشف هوياتهم دون تقديم معلومات إضافية. ومنذ كانون الثاني/يناير الماضي، استسلم 33 عنصرًا جزائريًا من القاعدة، بعدما كانوا ينشطون في مالي، والنيجر، وليبيا، وموريتانيا، وجنوبي الجزائر ومناطق أخرى.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء، أن 7 مسلحين بارزين سلّموا أنفسهم، وأسلحتهم، لوحدة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي في ضاحية تمنراست الحدودية مع مالي، والنيجر. وقالت الوزارة، إن هؤلاء الإرهابيين التحقوا بصفوف الجماعات المسلحة منذ حوالي 10 أعوام، واكتفت بكشف هوياتهم دون تقديم معلومات إضافية.

وربط مراقبون تخلّي هؤلاء المسلحين عن تنظيم القاعدة، على أنّه نزيف حاد يتواصل منذ فترة في جهة الجنوب الغربي للجزائر، وعلى حدودها مع مالي، والنيجر، وليبيا. وأشارت القيادة العسكرية العليا إلى أنّ هذه العملية النوعية تعكس إصرار الجيش الجزائري على ملاحقة بقايا الجماعات الإرهابية، وتعد مؤشرا على نجاح التكتيك المُتّبع من طرف وحدات مكافحة الإرهاب.



ومنذ كانون الثاني/يناير الماضي، استسلم 33 عنصرًا جزائريًا من القاعدة، بعدما كانوا ينشطون في مالي، والنيجر، وليبيا، وموريتانيا، وجنوب الجزائر ومناطق أخرى..



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