نزوح آلاف المدنيين هربا من قصف النظام على جنوب سوريا
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن آلاف المدنيين فروا من مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في جنوب غرب سوريا إثر تعرضها لقصف من قبل قوات النظام، ذكر المرصد أن نحو 12500 فروا من المناطق الواقعة في شمال غرب محافظة درعا , كما غادرت نحو 300 عائلة من مدينة الحراك باتجاه الحدود الأردنية والقرى المحاذية لها.
وشهد ريف درعا الشرقي حركة نزوح واسعة باتجاه الحدود الأردنية والقرى الحدودية , كما شهدت بلدات ناحتة ومدينة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي، المتاخمة لريف السويداء حركة نزوح غير مسبوقة باتجاه قرى وبلدات ريف محافظة درعا الجنوبي لأول مرة منذ سنوات.
وتم تسجيل خروج غالبية سكان البلدتين من منازلهم في هجرة قسرية، نتيجة تعرض البلدات لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية لها التي تتمركز في ريف السويداء، وأكدت المجالس المحلية إمتلاء غالبية المدارس والبيوت بالعائلات النازحة. , وقد طال القصف بلدات كفر شمس، والحارة، وجاسم، ونبع الصخر، وعقربا، وكفر ناسج.
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