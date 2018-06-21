نزوح آلاف المدنيين هربا من قصف النظام على جنوب سوريا ‏

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)‏

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن آلاف المدنيين فروا من مناطق خاضعة ‏لسيطرة المعارضة في جنوب غرب سوريا إثر تعرضها لقصف من قبل قوات ‏النظام، ذكر المرصد أن نحو 12500 فروا من المناطق الواقعة في شمال غرب ‏محافظة درعا , كما غادرت نحو 300 عائلة من مدينة الحراك باتجاه الحدود ‏الأردنية والقرى المحاذية لها.‏



وشهد ريف درعا الشرقي حركة نزوح واسعة باتجاه الحدود الأردنية والقرى ‏الحدودية , كما شهدت بلدات ناحتة ومدينة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي، المتاخمة ‏لريف السويداء حركة نزوح غير مسبوقة باتجاه قرى وبلدات ريف محافظة درعا ‏الجنوبي لأول مرة منذ سنوات.‏



وتم تسجيل خروج غالبية سكان البلدتين من منازلهم في هجرة قسرية، نتيجة ‏تعرض البلدات لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد والميليشيات ‏الموالية لها التي تتمركز في ريف السويداء، وأكدت المجالس المحلية إمتلاء غالبية المدارس والبيوت بالعائلات النازحة. , وقد طال القصف بلدات كفر شمس، والحارة، وجاسم، ونبع الصخر، وعقربا، ‏وكفر ناسج.

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