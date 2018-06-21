الملك سلمان يأمل في تجديد الهدنة بين كابول وطالبان

أخبار الآن| الرياض - السعودية - (واس)

اعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تأييده وترحيبه بخطوة المصالحة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر المبارك، وعن تطلعه إلى طي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة، بين الجانبين، مؤكداً أن الشعب الأفغاني«الشقيق» عانى كثيراً من ويلات الحروب.

جاء ذلك ضمن بيان صدر أمس عن الديوان الملكي السعودي، داعياً الجانبين، إلى التسامح والتصالح ونبذ العنف والمحافظة على حياة الأبرياء «استناداً إلى التعاليم الإسلامية العظيمة التي تدعو إلى نبذ الفرقة والتعاون على البر والتقوى والعفو والإصلاح بين الإخوة».

وقال البيان، إن خادم الحرمين الشريفين «تابع، وباهتمام بالغ، الهدنة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر المبارك»، معرباً عن سروره وترحيبه بهذه الخطوة المباركة وتأييده لها، وأمله في أن يتم تجديدها والبناء عليها لفترة أطول «ليتسنى لجميع الأطراف العمل على تحقيق السلام للشعب الأفغاني».

وأضاف الملك سلمان أن الشعب الأفغاني «الشقيق» الذي عانى كثيراً من ويلات الحروب «يتطلع، ويتطلع معه العالم الإسلامي، إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة قائمة على التسامح والتصالح ونبذ العنف والمحافظة على حياة الأبرياء، استناداً إلى التعاليم الإسلامية العظيمة التي تدعو إلى نبذ الفرقة والتعاون على البر والتقوى والعفو والإصلاح بين الإخوة».

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