المستشارة الألمانية تجري محادثات مع العاهل الأردني..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تجري المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم في عمّان، محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول التطورات الراهنة إقليميا ودوليا، إلى جانب علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وستلتقي ميركل كذلك بعدد من الجنود الألمان المتمركزين في المملكة في إطار عمليات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش العراق وسوريا.

تجري المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس في عمان، محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول التطورات الراهنة إقليميا ودوليا، إلى جانب علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن ميركل ستبحث مع ملك الاردن "التطورات الراهنة إقليميا ودوليا"، إلى جانب "علاقات التعاون والشراكة بين البلدين".

وستلتقي ميركل كذلك بعدد من الجنود الألمان المتمركزين في المملكة في إطار عمليات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش العراق وسوريا. يذكر أن ألمانيا تقدم دعما للأردن التي تستضيف أكثر من 650 ألف لاجىء سوري مسجل لدى الأمم المتحدة فروا من الحرب في بلدهم. ويقدر الأردن عدد السوريين على أراضيه بنحو 1,4 مليون شخص.



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