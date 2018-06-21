الجيش الليبي يحصل على مستندات هامة تخص داعش في درنة

أخبار الآن| درنة - ليبيا - (وكالات)

أعلن الجيش الليبي ضبط سيارة محملة بأختام لتنظيم داعش، بما يعرف بولاية برقة، وسرت، وطرابلس، أثناء محاولتها الهروب من مدينة درنة.

وبينت شعبة الإعلام الحربي، أن "السيارة المضبوطة احتوت على مستندات تتضمن قوائم الاغتيالات، والحسبة، والحكم على الناس، بالإضافة لعبوات ناسفة حديثة الصنع، وأدوات تفجير عن بعد، ولواصق، وكواتم لصوت الأسلحة".

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن "هذه المضبوطات تدل على أن قيادة الجماعات الإرهابية واحدة، وأن عملية التهريب الفاشلة هذه ما هي إلا محاولة لإخفاء زيفهم وكذبهم".يشار إلى أن قوات الجيش سيطرت على مساحات شاسعة في مدينة درنة كانت تحت قبضة الجماعات الإرهابية.

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