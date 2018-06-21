أربعة قتلى من الجيش الليبي جراء هجوم انتحاري في درنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن 4 من قوات الأمن قتلوا بعد أن فجر انتحاري سيارة ملغومة كان يقودها باتجاه مجموعة من الجنود في درنة شرقي ليبيا. ويقاتل الجيش الليبي للسيطرة على درنة، آخر مدينة خارج قبضته في شرق ليبيا، بعد أن شن هجوما بريا على مناطق يتمركز فيها الإرهابيون ويهددون حياة المدنيين.

وفي الأثناء سيطر الجيش الليبي على أحياء وسط درنة، وقال المسماري لقناة ليبيا التلفزيونية إن المعركة الرئيسية انتهت، وإن القوات تقاتل جيوبا في مساحة كيلومتر مربع. وذكرت مصادر عسكرية ليبية أن مسلحي القاعدة فروا من مواقعهم، أمام تقدم الجيش، فيما يطارد الجيش المسلحين في آخر معاقلهم بأزقة حي المغار..

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