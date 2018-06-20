هبوط طائرة للخطوط الكويتية بسلام بعد إصابتها بخلل فني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية، بسلام في مطار الكويت، بُعيد إقلاعها إلى الدمام، بعد إصابتها بخلل فني.



وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الثلاثاء، تعرض رحلتها رقم 743 المتجهة إلى الدمام بالمملكة العربية السعودية، بعد مغادرتها لخلل فني، ما استدعى قائد الطائرة للعودة مجدداً إلى مطار الكويت الدولي وهبوطها بسلام.



وقال بيان للشركة، إنه بعد تطبيقات لإجراءات السلامة الجوية وهبوط الطائرة بسلام تم استقبال الركاب وتوفير الضيافة اللازمة مع تجهيز طائرة أخرى للقيام بالرحلة.

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