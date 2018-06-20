الحكومة اليمنية تعتزم تشغيل مطار الحديدة في اسرع وقت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، الثلاثاء، اعتزام حكومته، بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية، إعادة تشغيل مطار الحديدة، في أسرع وقت ممكن، ليسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وذلك بعد ساعات من نجاح قوات الشرعية، بإسناد من التحالف، في السيطرة عليه، وتواصل عملية التمشيط لتطهيره من الألغام.

وبارك بن دغر تحرير مطار الحديدة والتقدم العسكري والميداني الكبير على طريق تحرير المدينة وكل تراب الوطن من قبضة ميليشيات الحوثي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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