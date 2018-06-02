وزير خارجية النظام يدافع عن الوجود الإيراني بسوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، اليوم السبت، إنه يجب على القوات الأمريكية الانسحاب من قاعدة التنف في جنوب سوريا، مضيفاً ان النظام نحن لم ينخرط بعد بأي مفاوضات تتعلق بجبهة الجنوب". ودافع المعلم عن

الوجود الإيراني في سوريا معتبراً أنه شرعي، لأنه جاء بطلب من النظام السوري، على عكس القوات التركية والأمريكية الموجودة في البلاد بشكل غير شرعي.

وأوضح المعلم أن النظام لم ينخرط حتى الآن في أي مفاوضات مرتبطة بالجبهة الجنوبية، مطالباً بضرورة انسحاب القوات الأميركية من قاعدة التنف في البادية السورية.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن النظام يواصل مع قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، ولكن عملية التفاوض لم تبدأ.

وربط المعلم، السبت، دخول نظامه في مفاوضات حول جنوب البلاد التي تسيطر الفصائل المعارضة على أجزاء منها بانسحاب القوات الأميركية من منطقة التنف القريبة من الحدود العراقية والأردنية.

وأرسل جيش النظام السوري خلال الأسابيع الماضية تعزيزات عسكرية إلى الجنوب، وألقى منشورات دعت الفصائل المعارضة إلى الموافقة على تسوية أو مواجهة عملية عسكرية.

وتزامنت التطورات مع دعوة روسيا كلا من الأردن والولايات المتحدة إلى لقاء قريب لبحث مستقبل جنوب سوريا، كما تشاورت في المسألة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتسيطر الفصائل المعارضة على أجزاء واسعة من محافظتي درعا والقنيطرة.