مسلحون من داعش يقتلون عائلة بأكملها شمال بغداد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتكب مسلحو داعش مجزرة بحق اسرة عراقية في قريةٍ ضمن محافظة صلاح الدين شمال بغداد، قتل فيها 12 فردا من الأسرة بينهم نساء وأطفال.

وقال نائب محافظ صلاح الدين عمار حكمت إن الهجوم وقع في وقت مبكر من صباح السبت في قرية الفرحاتــية من دون أن يوضح كيف تمكن مسلحو تنظيم داعش من التسلل للقرية.

يشار إلى أن القوات العراقية طردت داعش من جميع الأراضي التي كان يحتلها التنظيم في السابق , لكن داعش واصل تنفيذ هجمات متقطعة تستهدف بشكل أساسي قوات الأمن.

وكان أربعة من أفراد الشرطة العراقية لقوا مصارعهم بانفجار عبوة ناسفة إستهدفت دوريتهم فجر السبت شمالي البلاد.

وقال متحدث باسم قيادة شرطة محافظة صلاح الدين العقيد محمد الجبوري إن "عبوة ناسفة انفجرت في دورية تابعة للشرطة العراقية في قرية العيثة (15 كم) شمال غرب الشرقاط (280 كم) شمال العاصمة بغداد ما أدى إلى مقتل أربعة من العناصر كانوا ضمن الدورية".

وأضاف الجبوري أن عجلة سيارة الدورية دُمرت بالكامل جراء الانفجار، مبينا أن القوات الأمنية العراقية هرعت إلى مكان الانفجار وبدأت تحقيقا للوصول إلى زارعي العبوة.

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