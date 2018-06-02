الجيش يعلن تمشيط مناطق ومقتل عشرات الحوثيين في الحديدة

أخبار الآن | صنعاء - اليمن ( وكالات )



أعلنت قواتُ الجيش اليمني تمشيطَ مناطق وقتلَ العشراتِ من ميليشيات الحوثي في محافظةِ الحديدة غرب البلاد.

ونقلَت مصادر ميدانية قولها، إن قوات الجيش توغلت في عملياتِ تمشيطٍ في مديرية التحيتا حتى المناطق الشرقية وأنها تقتربُ من مركز المديرية

وأضافت المصادر "تتواصل حتى الأثناء المعارك الضارية بين قوات الجيش، وما تبقى من عناصر الميليشيا الحوثية، في مديرية الدريهمي، وتقترب من تحريرها بالكامل، تمهيداً للانطلاق صوب مطار الحديدة الذي تفصله عن قوات الجيش بعض الكيلومترات".

وأفادت المصادر أن "قوات الجيش تساندها مقاومة شعبية من أهالي إقليم تهامة أمنت مساحات واسعة على الخط الساحلي بعد مواجهات عنيفة مع ما تبقى من عناصر الميليشيا الحوثية، في بعض الجيوب في تلك المناطق، وقطعت كافة خطوط الإمداد التي قد تشكل تهديداً مباشراً لها".

وأشارت المصادر إلى أن فرق هندسية مشتركة من قوات الجيش الوطني وقوات التحالف العربي، تعمل على نزع كميات هائلة من الألغام مختلفة الأشكال والأحجام ومتعددة المهام، من المناطق المحررة.

وكشفت المصادر أن قوات الحوثيين، تكبدت خلال عمليات التمشيط وتأمين المناطق المحررة، عشرات القتلى والجرحى، علاوة على تدمير معدات قتالية لها بغارات مكثفة تشنها مقاتلات التحالف العربي بحراً وجواً.

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