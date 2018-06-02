الجيش الليبي: تحرير درنة يمكن أن يتم خلال ساعات

أخبار الآن | درنة - ليبيا - (وكالات)

قال أمر غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الوطني الليبي ، اللواء سالم الرفادي إن تحرير مدينة درنة بشكل كامل يمكن أن يتم خلال ساعات ، مشيرا إلى أن ميناء المدينة تحت السيطرة ..

ويشهد المحور الغربي لدرنة معارك شرسة بين قوات الجيش ومسلحين متمركزين في غابة بومسافر وحي الزنتان ومشروع العمارات الكورية.

وأكّدت مصادر داخل المدينة أنّ المعركة حُسمت لدى قوات الجيش خاصة بعد السيطرة على المنافذ الثلاثة الشرقية والجنوبية والغربية للمدينة بالإضافة إلى الهلال الجبلي حولها.

ويعد محور الساحل الشرقي هو الأكثر تعقيدا كون قوات الجيش موجودة في أعلى منطقة الحجاج والمطلة على منطقة الساحل الشرقي ووجود عناصر المجلس المنحل والمنتشرة بأسلحتها بتلك المنطقة".

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