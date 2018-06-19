قرقاش: نتقدم بحذر في اليمن حرصا على المدنيين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

وقال قرقاش إن تحرير مدينة الحديدة يمثل نقطة تحول تمهد لدخول صنعاء، مشيرا الى ان هدف العملية العسكرية دفع الحوثي إلى لقبول بالعملية السلمية.

واضاف قرقاش ان تحالف دعم الشرعية في اليمن يتقدم عسكريا بحذر في الحديدة، وذلك حرصا على المدنين..مؤكدا ان تحرير المدينة مسألة وقت.

وأكد معالي الوزير أنه يتم اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان عدم تأثر المدنيين عند التعامل مع العدو الذي يقوم بنشر القناصة داخل الأحياء والقرى، كما يقوم باستخدام الألغام بصورة عشوائية في إطار حملته العنيفة للتمسك بالسلطة.

وأشار وزير الدولة إلى أن ميناء الحديدة يواصل العمل بشكل طبيعي حيث تقوم عدد من السفن حالياً بإفراغ شحناتها من البضائع والإمدادات في الميناء في اطار الجس الجوي و البحري و البري من المساعدات للشعب اليمني.

وأكد في ختام حديثه التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتسوية السياسية بناء على مخرجات الحوار الوطني اليمني برعاية الأمم المتحدة، ووفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة التي تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على أن الإمارات ليس لها مصلحة في التدخل في مخرجات العملية السياسية التي يجب أن يحددها اليمنيون.

اقرأ أيضا:

مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول الأوضاع في اليمن