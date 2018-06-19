قرقاش لأخبار الآن: نسير قافلات مساعدات إنسانية للحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( جمال لعريبي)

قال الدكتور أنور قرقاش إن دولة الامارات لم تذخر جهدا في سبيل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وبالخصوص الى مدينة الحديدة، حيث مدت دولة الامارات جسر مساعدات بري و بحري وجوي لمليون وسبعمئة الف مواطن في الحديدة. وقال قرقاش في رده على سؤال لأخبار الأن إن سكان المدينة يتوقون الى التخلص من الاحتلال الحوثي .

قرقاش: الى الان بالرغم من ان العملية قائمة الا ان ميناء الحديدة لازال يعمل ومزال ينزل المساعدات الانسانية ونحن نحاول المحافظة على هذا الوضع بقدر الامكان و في نفس الوقت نقوم بمد جسر مساعدات بري و بحري و جوي لمليون و سبعمئة الف مواطن اضافة الى هذا مدينة الحديدة سكانها يتوقون الى التخلص من احتلال المليشيات الحوثية .

وفي التفاصيل، قال قرقاش، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدبي، إن «قوات الشرعية في اليمن، مدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تتصرف بطريقة عاقلة في تحرير الحديدة، وتستغل فرص الحل السياسي حتى ولو كانت بنسبة 1%، حفاظاً على المدنيين، إذ تواجه قوات التحالف ثلاثة تحديات في الحديدة، وهي الموقف الإنساني الهش بها، والحفاظ على المدنيين، إضافة إلى تحدٍ عسكري، لافتاً إلى أن الحديدة كانت إحدى محطات تهريب السلاح للحوثيين الذين يمثلون 3% فقط من السكان، ويحققون ثلاثة مليارات دولار سنوياً من السيطرة على الميناء».

وقال «لدينا جسر جوي (سبع طائرات) من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الشاحنات المحملة بالمساعدات التي تخرج من ميناء جبل علي إلى عدن والمخاء ثم الحديدة، لإغاثة 1.7 مليون نسمة هم سكان الحديدة، إذ إن الإمارات لم تكتشف اليمن قبل عام، بل إن الإمارات تدعم اليمن في جميع المجالات منذ عام 1971»، مضيفاً: «ميناء الحديدة مستمر في عمله، ولكن تخوفنا من أن يكون مفخخاً، والسيطرة عليه بالكامل بالنسبة للتحالف مسألة وقت».

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