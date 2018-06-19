السعودية تعلن موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن السفير السعودي بالبحرين عبدالله بن عبدالملك، أن قرار قيادة المرأة السعودية سيكون حيز التنفيذ بداية من 24 يونيو الجاري.

وأوضح عبدالملك أن القرار سيمكن المرأة البحرينية أيضا، من قيادة السيارة في السعودية، والانتقال بين السعودية والبحرين وعبور جسر الملك فهد دون الحاجة إلى محرم، لافتا إلى أنه ستكون هناك مساواة بين المرأة والرجل في مسألة قيادة السيارات.

وذكر السفير السعودي أنه ما دامت قيادة المرأة لا تنتهك الشريعة الإسلامية وتعاليمها، ولا تنتهك المحافظة على المرأة وعلى احترامها وحشمتها، فقد رأى الملك سلمان إحقاق هذا الحق للمرأة، خاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها المملكة نهضة شاملة.

يذكر أن عدة معارض أقيمت في الرياض وجدة لإعطاء دورات تدريبية للنساء الراغبات بالتعرف أكثر على عالم السيارات، وقامت بتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن تجار السيارات وشركات التأمين، وأطلعتهم على العروض المقدمة للنساء.

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