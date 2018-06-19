الحوثيون يتخذون المدنيين دروعا بشرية بمحيط مطار الحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

تحصن مسلحون من ميليشياتِ الحوثي في الأحياءِ السكنية القريبة من مطارِ الحديدة، اليوم الثلاثاء، عقبَ دخولِ القوات اليمنية المشتركة بإسنادٍ من التحالفِ العربي إلى المطار وفرارِ المتمردين منه.



وهاجم المسلحون الحوثيون المناطق السكنية في محيطِ المطار بعد أن ضَـيقت القواتُ المشتركة الخناقَ عليهم ودفعتهم لِلفرارِ من الأماكنِ، التي يتحصنون فيها داخل المطار.



ويحاول المتمردون الحوثيون نقلَ المعركة إلى الأحياءِ السكنية واتخاذِ المدنيين دروعا بشرية، عقِـبَ انسحابِـهم من أجزاءٍ واسعة من المطار تحت ضربات المقاومة المشتركة بدعم من قوات التحالف العربي.

وأعلنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف العربي، الثلاثاء، أن معارك مطار الحديدة دخلت آخر مراحلها الحاسمة من أجل فرض السيطرة الكاملة على المطار، في ظل معارك عنيفة تدور مع ميليشيات الحوثي الإيرانية.



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