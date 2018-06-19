"التحالف العربي" يدخل المجمع الرئيسي لمطار الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أبلغت مصادر عسكرية يمنية في التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بأن التحالف دخل المجمع الرئيسي لمطار الحديدة اليمني اليوم الثلاثاء.

وكالة رويترز ذكرت ان مصدرا عسكريا أكد لها أن التحالف العربي دخل مجمع ميناء الحديدة اليمني.

فيما ذكرت مصادر ميدانية أن القوات اقتحمت المطار بعد معارك ضارية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بين قوات التحالف وميليشيا الحوثي الذين يسيطرون على المدينة.

تقهقر كبير للحوثيين وسط خسائر فادحة على كافة محاور الحديدة

في المقابل، كثفت ميليشيا الحوثي من تعزيزاتها إلى مدينة الحديدة، حيث نشرت المزيد من المقاتلين والقناصة على الأبنية المرتفعة في المدينة في انتهاك إنساني صارخ يهدد حياة المدنيين، وتشير المعلومات إلى أن الحوثيين دفعوا بقرابة 6000 مقاتل خلال الأيام الماضية إلى الحديدة.

كما قامت بحفر الخنادق في عدد من الشوارع وتحويلها إلى متاريس لمقاتليها، ما أدى إلى تخريب شبكة المياه والاتصالات في عدد من الشوارع.

المبعوث الاممي الى اليمن يأمل استئناف مفاوضات السلام الشهر المقبل

الى ذلك، امل مبعوث الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي الإثنين في أن تستأنف في تموز المقبل مفاوضات السلام بين اطراف النزاع في هذا البلد، كما افاد دبلوماسيون.



وأوضح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس طالبين عدم نشر اسمائهم إن غريفيث أبلغ أعضاء المجلس الـ15 خلال جلسة مغلقة أن "كل الأطراف ملتزمون" استئناف الحوار السياسي.

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