20 جريحا باطلاق نار في مهرجان فني في نيوجيرسي الأمريكية

نيويورك - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

جُرح 20 شخصا على الاقل فجر الاحد في اطلاق نار شهده مهرجان فني سنوي في ترنتون عاصمة ولاية نيوجيرسي، قتل خلاله احد المشتبه بهم، بحسب ما اعلن مدعي عام المقاطعة.

وقال مدعي عام مقاطعة ميرسر انجيلو أونوفري "فتح عدد من الاشخاص النار" في موقع المهرجان قبيل الثالثة فجرا. وأعلن أونوفري مقتل احد المشتبه بهم وهو رجل يبلغ من العمر 33 عاما.

ومن بين جرحى اطلاق النار في "المهرجان الليلي للفنون" فتى عمره 13 عاما اصابته حرجة. وأعلن أونوفري ضبط عدد من الاسلحة في الموقع.

وأفادت محطة محلية تابعة لشبكة "سي بي اس" التلفزيونية بان 22 شخصا اصيبوا بجروح، اربعة منهم حالهم حرجة. ولم يطرح المسؤولون اي نظرية محتملة للسبب الذي ادى الى اطلاق النار، او كيفية حصوله.

والمهرجان الليلي للفنون في ترنتون، ومدته 24 ساعة، هو حدث سنوي تشهده المدينة التي يبلغ عدد سكانها 85 الفا وتقع على بعد حوالى مئة كيلومتر جنوب نيويورك. وأعلن المنظمون على صحفة المهرجان على فيسبوك "نعلن بأسف شديد الغاء ما تبقى من مهرجان الفنون الليلي بسبب حادث مأسوي وقع ليلا".

وتابع بيان المنظمين انهم لا يزالون في معرض معالجة تداعيات ما جرى، مضيفا "ليس لدينا اجوبة كثيرة في الوقت الراهن". وختم المنظمون بيانهم بتأكيد تضامنهم مع الجرحى.



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