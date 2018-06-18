مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول الأوضاع في اليمن

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

يعقد مجلس الأمن الدولي الإثنين، جلسة مغلقة حول تطورات الأوضاع في اليمن. هذا ويدلي خلالها المبعوث الأممى الخاص مارتن جريفيث بإفادة يحيط خلالها أعضاء المجلس علما بتفاصيل خطته الشاملة للسلام في اليمن.

وذكرت مصادر أممية أن محادثات المبعوث الأممي في صنعاء مع ميليشيات الحوثي بشأن الحديدة، لم تحدث تقدماً، موضحة أن قيادات الميليشيات رفضت الانسحاب من ميناء الحديدة وتسليمه لإشراف أممي، وطالبوا بمزيد من الوقت لدراسة مقترح المبعوث الأممي.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، قد رحبت في وقت سابق، بجهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا، مؤكدةً أنها تراقب عن كثب زيارته إلى صنعاء لإقناع ميليشيا الحوثي بالانسحاب من مدينة وميناء الحديدة سلمياً.

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