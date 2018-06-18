قوات سوريا الديمقراطية تطرد داعش من بلدة في الحسكة

أخبار الآن| الحسكة - سوريا (وكالات)

أفادت مصادر عسكرية أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت بدعم من قوات أمريكية وفرنسية وإيطالية من السيطرة على أهم معاقل داعش في ريف الحسكة الجنوبي، بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم.

من جهتها، تحدثت وسائل اعلام كردية ان قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على بلدة الدشيشة بالكامل بعد معارك مع داعش، و وباشرت بتنظيف البلدة من مخلفات داعش..

وتقع الدشيشة جنوب شرقي حسكة، وتعد أكبر وأهم معاقل داعش على الحدود العراقية السورية.

ويحتفظ التنظيم المتطرف بسيطرته على جيوب صغيرة في شرق سوريا، بعد خسارته خلال الأشهر الأخيرة مساحات واسعة في محافظة دير الزور الغنية بالنفط والحدودية مع العراق.

وكتبت قوات سوريا الديمقراطية على موقعها أن مقاتليها سيطروا على الدشيشة "باتوا على مسافة 3 كلم من الحدود السورية العراقية".

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الدشيشة كانت "معقلا أساسيا" لتنظيم داعش في محافظة الحسكة وتقع في "ممر حيوي" كان يربط في السابق الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة المتطرفين في سوريا والعراق.

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