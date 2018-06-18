قرقاش: الحل في اليمن يجب ان يكون سياسي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)

عقد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم ، حول عملية تحرير ميناء الحديدة والجسر الإغاثي الذي أقامته الإمارات لإغاثة المدنيين.

وقدم أنور قرقاش في المؤتمر الصحفي فكرة عن العملية التي تجري في الحديدة، مؤكدا أن الهدف من العملية هو تغيير آفاق الحل السياسي.

الحل في اليمن يجب ان يكون سياسي تحت قيادة الامم المتحدة و يجب ان يكون حل يمني يمني بالنسبة لنا كتحالف اهدافنا استراتيجية و اهمها منع مليشيات ايران و عملائها لضمان عدم استخدام الصواريخ الباليستية و استئصال جذور القاعدة في اليمن و كما نعلم ان القاعدة كانت ابرز التنظيمات الارهابية قبل داعش و لهذا ندعم العملية السياسية بقيادة الامم المتحدة في اليمن

ويهدف التحالف العربي إلى تحرير الحديدة الواقعة على الساحل الغربي ومينائها من القبضة الحوثية، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأولية لأكثر من 8 ملايين يمني في محافظات الحديدة وصنعاء وصعدة وحجة.

وبالفعل جهزت الإمارات، في إطار الجانب الإنساني لعمليات التحالف العربي، جسرا إغاثيا عاجلا إلى الحديدة، يشمل تقديم مساعدات إنسانية وغذائية يتم توجيهها للمناطق المحررة في المحافظة.

ويشمل الجسر الإغاثي العاجل تسيير 10 بواخر إماراتية محملة بمساعدات تشمل 13500 طن من المواد الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى تسيير جسر جوي لليمن يشمل 3 رحلات جوية تنقل 10 آلاف و436 طردا غذائيا للشعب اليمني.

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