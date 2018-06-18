المالكي: إستهداف الحوثيين الملاحة البحرية أسلوب إرهابي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

جدد التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، أن تحرير مدينة الحديدة ومينائِها غربي اليمن سيقطع الأيادي الإيرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث العسكري باسم التحالف العربي تركي المالكي أكد فيه أن تحرير هذه المدينة حق أصيل للحكومة اليمنية وفق القرارات الدولية, مضيفاً أن جهود المبعوث الدولي إلى اليمن إصطدمت بتعنت ميليشيات الحوثي لتسليم الحديدة.

على الصعيد الميداني أكد المتحدث العسكري باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الجيش الوطني اليمني وقوات المقاومة تنفذ عمليات عسكرية في مديريات عدة في مختلف أنحاء اليمن,

و أضاف العقيد تركي المالكي أن ميليشيات الحوثي تلقت ضربات قوية في مدينتي صعدة والحديدة , مؤكداً أنها تعتمد على الكذب والتزييف لإخفاء هزائمها الميدانية.

و شدد العقيد تركي المالكي على أن إستهداف الميليشيات الحوثية الملاحة البحرية أسلوب إرهابي , مضيفاً أن التحالف العربي يواصل منح التراخيص البحرية و الجوية لإدخال مساعدات إنسانية إلى اليمن.

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