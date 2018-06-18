الحشد الشعبي يتهم واشنطن بما قال "تمكين العدو" بغاراتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقر الحشد الشعبي في العراق بسقوط 22 قتيلاً من مسلحيها في الضربة الجوية على مواقع حزب الله اللبناني , و قالت في بيان إن مقراً تابعاً لها تعرض لقصف أميركي.

وبرر الحشد الشعبي إنتشار مسلحيه بمنطقة البوكمال السورية بأنه تم بعلم النظام السوري والعمليات العراقية المشتركة و بما وصفه بالأرض الحاكمة القريبة من حائط الصد مع قوى الإرهاب على حد وصف بيانه.

وكانت حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكدت أنها لم ترسل فصائل عراقية للقتال في سوريا , و شددت على موقفها بالنأي عن التدخل في الأزمة السورية.

وإتهم الحشد الشعبي العراقي التحالف الدولي بتمكين "العدو" من السيطرة على الحدود من خلال غاراتها , مطالبة الجانب الأميركي بإصدار توضيح بخصوص ذلك.

وقال الحشد الشعبي في بيانه إنه "في الساعة 22 من مساء الأحد الماضي قامت طائرة أمريكية بضرب مقر ثابت لقطعات الحشد الشعبي من لوائي 45 و 46 المدافعة عن الشريط الحدودي مع سوريا بصاروخين مسيرين مما ادى الى استشهاد 22 مقاتلا واصابة 12 بجروح"، مطالبةً الجانب الأميركي بـ "إصدار توضيح بشأن ذلك خصوصاً أن مثل تلك الضربات تكررت طيلة سنوات المواجهة مع الإرهاب" على حد قول البيان.

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