اشتعال خزانات الوقود في ميناء رأس لانوف الليبي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأحد، إن حرائق في خزاني نفط في ميناء رأس لانوف، أسفرت عن انخفاض سعة التخزين هناك من 950 ألف برميل إلى 550 ألف برميل.

وحذرت المؤسسة من أن الحرائق في الخزانين رقم 12 و 2 قد تمتد إلى خزانات أخرى الأمر الذي سيعطل أي صادرات من الميناء.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السبت فصيلا مسلحا يقوده إبراهيم الجضران، الذي حاصر موانئ نفطية من قبل، "بالخروج الفوري المباشر دون قيد أو شرط" من ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين.

وبحسب رويترز، قالت المؤسسة في بيان، إن الخزان رقم 12 في ميناء راس لانوف تعرض "لأضرار جسيمة" في الاشتباكات التي دارت يوم الخميس عندما اقتحمت قوات مرتبطة بالجضران الميناءين مما أدى لإغلاقهما.

وقال البيان، إن تعرض هذه المواقع لمزيد من الأضرار "سيكون له أثر هائل على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد الوطني".

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