موانئ نفط ليبية في خطر.. والسبب مليشيا مسلحة

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طالبت المؤسسةُ الوطنية للنفط في ليبيا، ميليشاتِ إبراهيم الجضران ومن معه بالخروجِِ الفوري والمباشر دونَ أيِ قيد أو شرط من ميناءي راسِ لانوف والسدرة النفطيين، لتفادي كارثة بيئية ودمارٍ للبنية التحتية.

هذا وقالت المؤسسة في بيان، إن تعرضَ هذه المواقع لمزيدٍ من الأضرارِ سيكونُ له أثرُ هائل على القطاعِ النفطي وعلى الاقتصادِ الوطني.

يذكر أن الجضران سيطر على موانئ في منطقة الهلال النفطي الليبي لعدة سنوات قبل أن يفقد السيطرة عليها في سيبتمبر 2016 لصالح قوات الجيش الوطني الليبي.

وأتاح الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر للمؤسسة الوطنية للنفط، إعادة فتح الموانئ بعد أن حاصرها الجضران لفترة طويلة مما كلف ليبيا عشرات الملايين من الدولارات من الصادرات المفقودة.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في راس لانوف والسدرة، مشيرة إلى أن خسائر الإنتاج النفطي تقدر بأكثر من 240 ألف برميل يوميا وتوقعت زيادة الخسائر إلى 400 ألف برميل إذا ظلت الموانئ مغلقة..



للمزيد:

الجيش الليبي يغير على تجمعات الإرهابيين برأس "لانوف" و "سرت"