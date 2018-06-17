قوات سوريا الديموقراطية تحاصر داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

واصلت قواتُ سوريا الديموقراطية بدعمٍ من قواتِ التحالف الدولي تضييقَ الخناقِ على تنظيمِ داعش على الحدودِ مع العراق وشرقِ الفرات، في وقت كشفت فيه صحيفة بريطانية عن صفقة سرية لتبادل الموقوفين بين قوات سوريا الديموقراطية وداعش.



وأفاد المرصدُ السوري لحقوقِ الإنسان باستمرارِ القتال بشكلٍ عنيف بين القواتِ المدعومة من التحالف، ومقاتلي داعش في القطاعِ الجنوبي من ريف الحسكة، في ظل استهدافات متبادلة على محاور القتال بين الطرفين، في محيط الجيب الأخير للتنظيم، والقريب من الحدود السورية– العراقية.

تزامناً، تجددت الاشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية وداعش في الجيب الأخير للتنظيم على الضفاف الشرقية لنهر الفرات. وأفادت مصادر بأن اشتباكات عنيفة دارت فجر أمس بين الطرفين عند أطراف بلدة هجين في محافظة دير الزور، إثر هجوم لداعش على نقاط القوات ذات الغالبية الكردية، ترافق ذلك مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف وتنفيذها ضربات عدة على مواقع داعش في البلدة.

وأشار المرصد إلى أن قوات سوريا الديموقراطية تمكنت بدعم من قوات إيطالية وفرنسية وأميركية من تحقيق تقدم مهم والسيطرة على بلدة تل الشاير، بالتزامن مع سيطرتها على مزيد من النقاط والمواقع التابعة للتنظيم في محيط البلدة وبالقرب منها. ولفت إلى أن قوات سوريا الديموقراطية باتت قريبة من مركز الجيب الأخير للتنظيم في بلدة الدشيشة التي تبعد نحو 7 كلم عن الحدود مع العراق. وسيطرت على أكثر من 20 قرية ومزرعة وتلة، خلال أسبوعين من المعارك، ما مكنها من تقليص احتلال داعش" ومحاصرته، لافتاً إلى ارتفاع عدد قتلى التنظيم الإرهابي في المعارك إلى 42 عنصراً من ضمنهم قيادي مهم.

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