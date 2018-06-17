قرقاش: سكان الحديدة لا يريدون حكاماً مدعومين من إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن ميناء الحديدة يواصل العمل بشكل طبيعي وهناك عشر سفن محملة بالأغذية والمواد الطبية في طريقها للحديدة.

و شدد قرقاش في تغريدة على موقه على تويتر أن سكان الحديدة لا يريدون أن يحكمهم متطرفون مدعومون من إيران بل يريدون أن يكونوا أحراراً.

و أضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن إبقاء الطريق من الحديدة إلى صنعاء مفتوحاً لاستخدامه ممراً للإخلاء الآمن للميليشيات الحوثية.

ميدانياً , قصفت طائرات التحالف العربي مواقع ميليشيات الحوثي في الجهة الغربية من مطار الحديدة.

و لعبت ألوية العمالقة دوراً محورياً في النجاحات التي حققتها قوات المقاومة اليمنية على حساب ميليشيات الحوثي الإيرانية حتى باتت رأس الحربة في معارك الساحل الغربي في اليمن.

والألوية التي يبلغ قوامها أكثر من 15 ألف جندي تتألف من 5 فرق عسكرية، وشكلت المقاومة الجنوبية النواة الأولية لها.

وكانت أبرز إنجازات ألوية العمالقة في اليمن تحرير باب المندب والمخا ومدن الساحل الغربي لتعز والحديدة.

كما نجحت ألوية العمالقة بإسناد من تحالف دعم الشرعية في دحر ميليشيات الحوثي عن منطقة باب المندب الإستراتيجية والحيلولة دون تهديد الملاحة الدولية في المضيق.

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