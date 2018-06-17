القوات المشتركة تسيطر على مدخلين لمطار الحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

تمكنت القوات اليمنية المشتركة، وبإسناد ومشاركة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، من السيطرة، يوم السبت، على الجهتين الجنوبية والغربية من مطار الحديدة الاستراتيجي الذي تتحصن فيه ميليشيات الحوثي الموالية لايران

وأفاد مصادر ميدانية ان ميليشيات الحوثي فرت من أماكن تحصنها عند أسوار المطار وتحركت إلى داخله، تحت ضربات القوات اليمنية المشتركة.

وأصبح مطار الحديدة تحت السيطرة النارية لقوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد ومشاركة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة.

وجاءت السيطرة النارية على المطار وسط انهيارات كبيرة في دفاعات الميليشيات المتمركزة في المدخل الجنوبي للمدينة، وذلك بمشاركة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، عملية عسكرية وإنسانية في الحديدة، استجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية، ودعماً لجھود الجيش اليمني.

وتهدف العملية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية، دون عوائق، إلى الشعب اليمني عن طريق تحرير ميناء الحديدة بالإضافة إلى تأمين الممرات المائية الدولية وذلك في إطار أھداف عملية (إعادة الأمل)، بما يتماشى مع الأسباب التي دعت إلى تدخل التحالف عسكرياً في اليمن المتمثل في طلب الحكومة الشرعية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لسنة 2015 وخاصة القرار رقم 2216 .

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