الجيش الليبي يغير على تجمعات الإرهابيين برأس لانوف وسرت

أخبار الآن | سرت - ليبيا - (وكالات)

شنت مقاتلات القوات الجوية الليبية غارات على مواقع وتجمعات إرهابية في منطقة العمليات العسكرية من رأس لانوف وحتى مشارف مدينة سرت، بحسب ما قالت غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الوسطى.

وناشدت غرفة العمليات المواطنيين القاطنين في المنطقة عدم الاقتراب من مواقع العدو وتجمعاتهم، ومواقع الذخائر والمعدات والآليات المسلحة.

وقالت الغرفة، إن طائرات عمودية دمرت مخزنا للذخيرة في منطقة رأس لانوف.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السبت فصيلا مسلحا يقوده إبراهيم الجضران، الذي حاصر موانئ نفطية من قبل، "بالخروج الفوري المباشر دون قيد أو شرط" من ميناءي راس لانوف والسدرة النفطيين.

وبحسب رويترز، قالت المؤسسة في بيان، إن الخزان رقم 12 في ميناء راس لانوف تعرض "لأضرار جسيمة" في الاشتباكات التي دارت يوم الخميس عندما اقتحمت قوات مرتبطة بالجضران الميناءين مما أدى لإغلاقهما.

وأضاف البيان "تطالب المؤسسة الوطنية للنفط ميليشيات إبراهيم الجضران ومن معه بالخروج الفوري المباشر دون أي قيد أو شرط لتفادي كارثة بيئية ودمار للبنية التحتية".

وقال البيان، إن تعرض هذه المواقع لمزيد من الأضرار "سيكون له أثر هائل على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد الوطني".

وسيطر الجضران على موانئ في منطقة الهلال النفطي الليبي لعدة سنوات قبل أن يفقد السيطرة عليها في سبتمبر عام 2016 لصالح قوات الجيش الوطني الليبي.

وأتاح الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر للمؤسسة الوطنية للنفط إعادة فتح الموانئ بعد أن حاصرها الجضران لفترة طويلة مما كلف ليبيا عشرات الملايين من الدولارات من الصادرات المفقودة.

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