إصابة عدد من أفراد شرطة كركوك بانفجارين في الحويجة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اُصيب عدد من أفراد الشرطة العراقية في كركوك شمالي بغداد بانفجارين استهدفا دورية ً أمنية في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.



وقالت مصادر أمنية عراقية إن عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتعاقب على دورية للشرطة الاتحادية قرب قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، ما أسفر عن إصابة عدد من أفرادها بجروح متفاوتة.

يذكر أن كركوك (شمال العاصمة بغداد)، بين فتره و أخرى تفجيرات تسفر عن قتل و إصابة عدد من المواطنين فضلا عن أفراد الأجهزة الأمنية العراقية.

و كانت الشرطة الاتحادية في كركوك أعلنت الخميس الماضي العثور على مضافات وأحزمة ناسفة تابعة لتنظيم داعش جنوب غربي المحافظة.

و قالت مصادر الشرطة إن قوة من الشرطة الاتحادية نفذت عملية أمنية واسعة شملت ناحية الرشاد والرياض والقرى التابعة لها جنوب غربي كركوك لتطهيرها من فلول وجيوب داعش الإرهابي.

و أضافت المصادر أن "العملية شهدت في ساعاتها الأولى العثور على مضافات وأحزمة ناسفة ورايات داعش الإرهابي" مبينة أن "العملية مستمرة حتى القضاء على آخر بقايا و فلول التنظيم".

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