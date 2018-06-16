محمد بن راشد ومحمد بن زايد يحيّيان جنود الإمارات في اليمن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

اجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا مرئيا مع جنود الإمارات البواسل في الساحل الغربي من اليمن ، أعربا خلاله عن اعتزازهما وفخرهما بالبطولات والمواقف الميدانية التي يسطرونها في اليمن مع بقية إخوانهم في مهمة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

وحيا الشيخان روح الشجاعة والإصرار والمعنوية العالية لجنود الإمارات وهم يؤدون دورهم التاريخي المشهود في الدفاع عن الحق ..سائلين الله عز وجل أن يحفظهم وينصرهم ويعيدهم سالمين الى أرض الوطن.

وقدم الشيخان خلال الاتصال التهاني للجنود المرابطين في اليمن بمناسبة عيد الفطر السعيد راجين من الله تعالى أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات.

وخاطب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قوة الإمارات في اليمن قائلا " بسم الله الرحمن الرحيم .. القيادة وشعبها يهنئونكم بالعيد .. عيد النصر .. سلموا على اخوانكم يا أسود الدار .. ونحن فخورون بكم ونرفع الرؤوس بأخباركم الطيبة وإن شاء الله يكون عيد النصر" .

من جانبه خاطب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الجنود في اليمن قائلا " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. الله يحفظكم ويوفقكم وان شاء الله دائما تردون الخبر الطيب لأهلكم وبلادكم بالعز والنصر .. وكما قال أخي محمد بن راشد العيد عيدان .. العيد المبارك ، وعيد نصركم الذي يفرح الجميع .. الله يحفظكم ويردكم سالمين غانمين".

من جانبهم رفع الجنود تهانيهم بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب الإمارات ..مؤكدين على معنوياتهم العالية واعتزازهم وفخرهم في المهمة الموكلة اليهم.

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