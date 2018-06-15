المقاومة اليمنية تسيطر على مدخل مطار الحديدة وتراجع الحوثيين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)



في حين تتواصل المواجهات في محافظة الحديدة غربي اليمن، على الخط الساحلي، بين قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي ، وبين مسلحي جماعة الحوثي، ذكرت رويترز أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة سيطرت على مدخل مطار الحديدة في اليمن. وكانت مصادرُ قد أوضحت أن منطقة الدوار الكبير في مديرية الدريهمي باتت تحت سيطرة قوات التحالف، وهي منطقة تفصلها مسافة ٌ قصيرة عن مطار الحديدة الدولي.

يشكل تحرير ميناء الحديدة أداة مهمة لإعادة العملية السلمية إلى مسارها، والخروج من حالة الجمود التي تلف التسوية التفاوضية، كون أن الميناء يمثل للحوثيين شرياناً رئيسياً لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن ويدر عليهم الأموال من خلال إيرادات الميناء، الأمر الذي انعكس على إطالة أمد الصراع.

و في آخر التطورات في معركة الحديدة سيطرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم من التحالف العربي على مدخل مطار الحديدة غربي اليمن بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة التقدم باتجاه مركز مطار الحديدة وسط فرار المتمردين من الجبهات التي تشهد معارك طاحنة.

يأتي ذلك مع اشتداد الاشتباكات بين القوات المشتركة، وميليشيات الحوثي في محيط المطار، بغطاء جوي من طائرات التحالف العربي.

و تراجع بعض مسلحي ميليشيا الحوثي إلى داخل مطار، وتحصنوا داخله فيما توزع قناصون تابعون للميليشيا على الأبنية المرتفعة المحيطة بالمطار.

وتسعى ميليشيا الحوثي لفتح معارك جانبية شرقي الحديدة لتخفيف الضغط على المطار.

أفادت مصادر عسكرية وطبية يمنية، الجمعة، بأن 128 من ميليشيات الحوثي قتلوا في غارات للتحالف العربي ومواجهات مع القوات اليمنية المشتركة جنوبي مدينة الحديدة خلال اليومين الماضيين.

وذكرت المصادر أن الضربات الجوية استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية للحوثيين شمالي الدريهمي ومحيط مطار الحديدة وبيت الفقيه والمنصورية. مطار الحديدة.

وفي ظل معلومات عن معارك ضارية في محيط مطار المدينة، أفادت مصادر في الحديدة بأن الميليشيات فخّخت ميناء المدينة والمنشآت التابعة له تمهيداً لتفجيره في حال تقدمت قوات الشرعية والتحالف العربي لطردها منه».

و كان قد أقر زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي، في وقت متأخر من مساء الخميس، بوجود انهيارات في صفوف ميليشياته في جبهات الساحل الغربي، خاصة في الحديدة، التي تشهد تقدما كبيرا للقوات المشتركة بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

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