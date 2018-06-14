مركز الملك سلمان: جسر بحري سعودي إماراتي لإغاثة الحديدة

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية (وكالات)

أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربيية المتحدة ستقدمان مساعدات إغاثية وإنسانية عبر ميناء الحديدة.

وأضاف الربيعة أن المبادرة السعودية الإماراتية تتمثل بتسيير جسر بحري من ميناء جازان وأبوظبي إلى ميناء الحديدة بسفن تحمل مواد غذائية وطبية وإيوائية ومشتقات نفطية , وسيتم توزيع المساعدات الغذائية والوجبات داخل الحديدة , كما سيعمل الجانبان على إنعاش الاقتصاد والتجارة بالمحافظة مع دعم المستشفيات الحكومية.

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