قوات الشرعية تبعد أمتاراً معدودة عن مطار الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

واصلت قوات الشرعية اليمنية بدعم ومشاركة من قوات التحالف العربي التقدم الميداني ضد ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة , وهي لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن ميناء المدينة ضمن العملية العسكريية التي تحمل إسم "النصر الذهبي".

أسرى من ميليشيات الحوثي وتقدم مستمر في كافة جبهات الحُديدة ومدن اليمن الأخرى حتى تحرير كامل أراضيها من المتمردين, هذا ما حققته وتواصل تحقيقه قوات الشرعية اليمنية بدعم ومشاركة من التحالف العربي بقيادة السعودية, حيث لا تفصلها إلا بضعة أمتار عن أهم المناطق الحيوية وهو مطار الحُديدة.

المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي قال إن قوات التحالف تتقدم في محاور عدة , أبرزها مطار الحديدة , مشيراً إلى أن الميليشيات زرعت كمية كبيرة من الألغام في محيط الحديدة. وأضاف المالكي أن ميليشيات الحوثي أفشلت كل الجهود السياسية لتسليم الحديدة وتجاهلت المهلة الممنوحة لها للخروج من المدينة.

على الصعيد السياسي أبلغت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بأنها إستنفذت كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية لإخراج الحوثيين ‏من الحديدة وأنها عازمة على مواصلة تحرير كل مناطق اليمن من ميليشيات ‏الحوثي التي رفضت الحلول السلمية, و جددت الحكومة في رسالتها الى مجلس الأمن تأكيدها أن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة من إيران وهو أمرٌ يشكل خطورة على مضيق باب المندب.

في الجانب الإنساني أعلن مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ستقدمان مساعدات إغاثية وإنسانية عبر ميناء الحديدة , مضيفاً أن المبادرة السعودية الإماراتية تتمثل بتسيير جسر بحري من ميناءي جازان وأبوظبي إلى ميناء الحديدة بسفن تحمل مواد إغاثية ومشتقات نفطية.

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