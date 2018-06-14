عبدالله الربيعة: مبادرة جديدة لتكثيف وصول المساعدات لليمن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، أن تحالف دعم الشرعية يعطي الأولوية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، مشيراً إلى أن انتهاكات ميليشيات الحوثي وضعت عراقيل أمام عمليات الإغاثة في اليمن.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي لتحالف دعم الشرعية بشأن عمليات الإغاثة في اليمن، بحضور ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات، أن الميليشيات حرمت سكان الحديدة من المساعدات الإنسانية الضرورية.

وأعلن الربيعة عن مبادرة إنسانية جديدة لتكثيف وصول المساعدات عبر الحديدة، مشيراً إلى انطلاق جسر بحري وجوي وبري من المواد الطبية والمشتقات النفطية للحديدة.

وناشد الربيعة المنظمات الدولية بالتعاون لإغاثة اليمنيين عبر ميناء الحديدة.

اقرأ أيضا:

الشيخ محمد بن زايد: التحالف العربي أكثر قوة وتقدما في اليمن

استشهاد 4 جنود إمارتيين في عملية إعادة الأمل في اليمن