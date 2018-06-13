طائرات التحالف العربي تستهدف مواقع للحوثيين في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قصفت طائراتُ التحالف العربي مواقعَ وأهداف لمليشياتِ الحوثي في مدينةِ الحديدة الواقعة على الساحلِ الغربي لليمن، وسطَ تحليقٍ مكثف لطائراتِ التحالف في أجواءِ المحافظة.

كما استهدفت قواتُ المدفعية في تحالفِ دعمِ الشرعية مواقعَ للمليشيات على مشارف المدينة، ذولك ضمنَ ختامِ الاستعدادات لتحريرِ ميناءِ المدينة من مليشياتِ الحوثي الإيرانية.

وشنت طائرات التحالف غارات جوية، استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي المتاخمة لمدينة الحديدة.

ويأتي ذلك قبيل انطلاق عملية استعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي.

وبحسب ما أكدته مصادر عسكرية أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة رفعت جاهزيتها القتالية إلى الدرجة القصوى، استعدادا لمعركة تحرير المدينة.

كما دفعت المقاومة اليمنية المشتركة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مشارف المدينة، تمهيدا لبدء معركة الحسم وفقا لنفس المصادر.

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