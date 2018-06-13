المقاومة اليمنية تدفع بتعزيزات كبيرة لحسم معركة الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

رفعت قوات المقاومة اليمنية المشتركة جاهزيتها القتالية الى الدرجة القصوى، استعداداً لمعركة تحرير الحديدة من مليشيات الحوثي الموالية لإيران.

كما دفعت المقاومة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مشارف المدينة تمهيداً لبدء معركة الحسم.

بدأت القواتُ اليمنية المشتركة، بدعمٍ وإسنادٍ من التحالف العربي، عملية تحريرِ مدينةِ الحديدة الاستراتيجية ومينائها، من قبضةِ ميليشيات الحوثي الإيرانية.

واستبقت مقاتلاتُ ومدفعيةُُ التحالفِ العربي الهجومَ البري بشنِ ضرباتٍ مكثفة ومركزة على مواقعِ الميليشيات على مشارف المدينة، الأمر الذي مهدَ لبدءِ تقدمِ قواتِ المقاومة اليمنية المشتركة، بمشاركةِ القوات الإماراتية.

وأسفرت ضرباتٌ جوية على مواقعِ الحوثي غرب مدينةِ بيت الفقية والطريق الساحلي جنوبي الحديدة، عن سقوطِ عشرات القتلى والجرحى في صفوفِ المليشيات، فضلا عن تدميرِ آلياتٍ عسكرية.

كما ضربت مدفعيةُُ تحالفِ دعمِ الشرعية في اليمن مواقعَ الميليشياتِ الموالية لإيران على مشارفِ الحديدة، في وقتٍ حشدت المقاومة المشتركة قواتها على مشارفِ المدينة تمهيدا لبدءِ الهجومِ الرامي إلى دحرِ الحوثيين.

وكانت قواتُ المقاومة اليمنية المشتركة قد دفعت بتعزيزاتٍ كبيرة إلى جبهةِ الحديدة، حيث انتشرت وتمركزت على مشارفِ المدينة تأهبا لمعركةِ تحريرها، كما أشارت مصادرُ عسكرية إلى أن التكتيكَ العسكري للمعركة يراعي الحفاظَ على أرواحِ المدنيين والبنية التحتية بما يضمنُ تحريرَ المدينة دونَ خسائرَ بشرية في صفوفِ المدنيين.

ويعدُ تحريرُ المدينة ومينائها على الساحلِ الغربي ذو أهميةٍ بالغة لليمنيين، لما تشكلُ هذهِ العملية من خطوةٍ مهمة لايصالِ المساعداتِ الإنسانية إلى الملايين في محافظاتٍ عدة، وقطعِ الإمداداتِ الإيرانية للحوثيين عن طريقِ البحر ودفعهم إلى مسارِ الحلِ السياسي وإلى طاولةِ المفاوضات.

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