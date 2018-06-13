الشرطة تعتقل مسؤول إعدامات داعش في "ولاية نينوى"
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على ما يسمى بمسؤول الإعدامات لدى داعش في الموصل المدعو حارث ابو سيف الهلالي خلال تواجده مع نجله في ناحية الرشيدية شمالي المدينة العراقية.
و قالت شرطة نينوى إن القوات الأمنية تمكنت عبر معلومات إستخباراتية من إلقاء القبض على الهلالي الذي يحمل أيضاً لقب البتار بعد تطويق المنزل الذي كان يتواجد فيه مع نجله.
و أوضح المتحدث باسم شرطة نينوى النقيب أحمد العبيدي أن القوات الأمنية العرالقية إقتادت المدعو حارث ابو سيف الهلالي ونجله إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهما وتقديمهما للقضاء العراقي.
و أشار النقيب العبيدي إلى أن الهلالي يعد من أبرز مسؤولي الإعدامات الجماعية في ولاية نينوى و هم متهم بتنفيذ الآلاف من حالات الإعدام في عموم محافظة نينوى و منذ سقوط الموصل في العاشر من حزيران / يونيو عام 2014 الماضي.
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