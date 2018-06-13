الشرطة تعتقل مسؤول إعدامات داعش في "ولاية نينوى"‏

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)‏

ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على ما يسمى بمسؤول الإعدامات لدى داعش في ‏الموصل المدعو حارث ابو سيف الهلالي خلال تواجده مع نجله في ناحية ‏الرشيدية شمالي المدينة العراقية.‏



و قالت شرطة نينوى إن القوات الأمنية تمكنت عبر معلومات إستخباراتية من ‏إلقاء القبض على الهلالي الذي يحمل أيضاً لقب البتار بعد تطويق المنزل الذي ‏كان يتواجد فيه مع نجله.‏

و أوضح المتحدث باسم شرطة نينوى النقيب أحمد العبيدي أن القوات الأمنية ‏العرالقية إقتادت المدعو حارث ابو سيف الهلالي ونجله إلى مقر قيادة عمليات ‏نينوى للتحقيق معهما وتقديمهما للقضاء العراقي.‏

و أشار النقيب العبيدي إلى أن الهلالي يعد من أبرز مسؤولي الإعدامات ‏الجماعية في ولاية نينوى و هم متهم بتنفيذ الآلاف من حالات الإعدام في عموم ‏محافظة نينوى و منذ سقوط الموصل في العاشر من حزيران / يونيو عام ‏‏2014 الماضي.‏

اقرا ايضا