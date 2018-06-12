الرئيس اليمني وعبدالله بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

استقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان، وبحث الاجتماع الثنائي العلاقات المشتركة بين البلدين، وتطورات الاوضاع في اليمن والجهود المبذولة لعودة الاستقرار إلى الأراضي اليمنية فضلا عن تقديم المساعدات الاغثانية

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وجرى خلال اللقاء - الذي عقد مساء الإثنين في مكة المكرمة - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لعودة الاستقرار إلى كامل ربوع الأراضي اليمنية وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه اليمن وشعبه ووقوفها من خلال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب الشرعية بما يكفل عودة الاستقرار والأمن لليمن وصون سيادته ووحدته، كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد دعم الدولة للجهود الأممية لعودة الاستقرار إلى اليمن وضمان وصول المساعدات الإنسانية لشعبه.

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