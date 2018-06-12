التحالف العربي يدين تهديدات الحوثي للمساعدات الإنسانية

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

دان التحالف العربي تهديدات مليشيات الحوثي للمنظمات الانسانية والاغاثية في اليمن، مؤكدا أن العمل الإنساني يعد أولوية بالنسبة للتحالف. وشدد الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي على ضرورة تطبيق القانون الدولي والانساني لحماية العاملين في مناطق الصراع، كما أكد المالكي أن محافظة صعدة اليمنية، تمثل نقطة انطلاق الصواريخ التي يطلقها الحوثيون، وكذلك نقطة الوصول للصواريخ المهربة إلى اليمن.

شدد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، على أن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، تعد "أولوية بالنسبة للتحالف"، مدينا تهديدات الميليشيات الحوثية للمنظمات الإنسانية والإغاثية، وأكد المالكي، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن التحالف لم يقم باستهداف أية منظمة إنسانية، لافتا إلى أن منظمة "أطباء بلا حدود" اعتذرت رسميا عن خبر نشرته بشأن استهدافها، واعترفت بأنه غير صحيح.

وأشار المالكي إلى أن "حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، ليس من مسؤولية التحالف العربي وحده"، موضحا أن جهود الأمم المتحدة للحل السياسي تصطدم دائما بالتعنت الحوثي، وأضاف أن الميليشيات الحوثية تستهدف الأمن الدولي عبر السيطرة على ميناء الحديدة.

كما أوضح العمليات الميدانية تحقق تقدما في صعدة والساحل الغربي ومحافظات يمنية أخرى، مشيرا إلى أن محافظة صعدة تظل نقطة انطلاق الصواريخ التي يطلقها الحوثيون...

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