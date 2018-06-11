مقتل 3 من قوات النظام بانفجار مستودع ذخيرة شمال دمشق..

أخبار الآن | دمشق - سوريا ( وكالات )

قتل ثلاثة من قوات النظام السوري جراء انفجار مستودع ذخيرة تابع للجيش شمال شرق دمشق، وتبين أن سبب الانفجار ربما يكون بسبب تماس كهربائي، أو أن يكون المستودع قد تعرض لقصف صاروخي، تفجير ضخم في أحد أكبر مستودعات الذخيرة في ريف حلب، التابعة لقوات النظام شمال سوريا وقرب حدود تركيا، في وقت حقّق مقاتلو "جيش الفتح" المعارض تقدّماً كبيراً في الريف الغربي لإدلب في شمال غربي البلاد، وعلى تخوم ريف اللاذقية معقل النظام السوري غرب البلاد.

الانفجارات هائلة وقعت في المستودعات الخاصة بمعامل الدفاع الرئيسة لقوات النظام في منطقة السفيرة في ريف حلب الجنوبي، بعد قصفها بطيران مجهول الهوية بصاروخين ، وأشار الى أن الصاروخين أصابا مستودعات زنيان قرب معامل الدفاع، ما تسبّب بانفجارها بالكامل..

ونفى أن تكون الانفجارات نجمت عن استهداف صاروخ موضحاً أن هذه المستودعات تقع في جبال السفيرة ومحصّنة في مكان لا يمكن لصواريخ "غراد" أو المدفعية الوصول إليه، مضيفاً أن التفجير أدى الى حالة من الذعر في صفوف قوات النظام المتمركزة في قرية عقربة المجاورة، فلاذوا بالفرار في شكل عشوائي إلى خطوط التماس ، فاندلعت اشتباكات تسبّبت بسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح، قبل أن يعودوا إلى مواقعهم..

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