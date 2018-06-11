الجيش الليبي يعلن دخول معركة درنة مراحلها الأخيرة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

دخلت معركة الجيش الوطني الليبي لاستعادة مدينة درنة شرق البلاد من قبضة الجماعات الإرهابية مراحلها الأخيرة، وقال المتحدث باسم الجيش إن ما تبقى من المدينة خارج سيطرة قوات الجيش الوطني، هو أقل من عشرة كيلومترات.

وأردف قائلا "تم القبض على إرهابيين كثيرين والقضاء على الكثير منهم. العمليات متواصلة وفي مراحلها الأخيرة والقتال عنيف جدا".

وشنت القوات المسلحة الشهر الماضي عملية لتحرير درنة، التي تعد آخر مدينة في شرق ليبيا تسيطر عليها الجماعات الإرهابية.

ويقاتل الجيش الوطني تحالفا من جماعات متشددة على صلة بتنظيم القاعدة فضلا عن مقاتلين أجانب.

وقال الجيش، يومي السبت والأحد، إنه تقدم في حي شيحا، ووصل إلى حي المغار وسط درنة، وهي ميناء على البحر المتوسط.

عصام التاجوري المحامي و المتابع للشأن الليبي

اقرأ أيضا:

إلقاء القبض على أبرز قيادات الجماعات الإرهابية بدرنة الليبية