مقاتلات التحالف تغيير على مواقع الحوثيين

أخبار الآن | الجوف - اليمن (وكالات)



شنت مقاتلات التحالف العربي، فجر الأحد، ثلاث غاراتٍ جوية على مواقعِ وتحصيناتِ مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظةِ الجوف شمالَ شرقي اليمن.

وتزامنت تلك الغارات مع احتدام المعارك العسكرية بين قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي، ومليشيات الحوثي الإيرانية، وأكدَ مصدرٌ عسكري في المنطقة العسكرية السادسة، أن اشتباكاتٍ مسلحة بين الجيش اليمني والمليشيات الحوثية، لا تزالُ مشتعلة حتى اللحظة في جبهةِ المتون غربي محافظةِ الجوف.

وأضاف أن أعنف المواجهات وقعت بالقرب من بوابة معسكر حام العليا بمديرية المتون عقب تصدي الجيش لمحاولات تسلل، حاول الحوثيون القيام بها.

وقال إن المعارك أسفرت حتى اللحظة عن مقتل وإصابة نحو 18 من مسلحي الحوثي، بحسب المعلومات المتوفرة لديه.

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