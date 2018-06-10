قتلى وجرحى بين صفوف الحرس الثوري الإيراني قرب حدود العراق

أخبار الآن | طهران - إيران ( وكالات )

قتل واصيب 27 عنصرا من الحرس الثوري الايراني في اشتباكت وقعت بينهم وبين مسلحين من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني ، وذكر بيان صادر عن الجناح المسلح للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، اليوم 10 حزيران 2018 أن مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني وقوات البيشمركة في كوردستان إيران اندلعت في منطقة شنو الواقعة قرب الحدود العراقية الايرانية.

وأضاف البيان أن المواجهات أسفرت عن مقتل 9 أفراد من الحرس الثوري وإصابة 18 آخرين بجروح، لافتا إلى أنه "لا خسائر بين صفوف مقاتلينا" ، ويذكر أن مقرات الأحزاب الكوردية الإيرانية توجد على الحدود العراقية الإيرانية، حيث تشن القوات الإيرانية بين حين وآخر هجمات على المناطق الحدودية داخل إقليم كورستان بحجة تواجد مسلحي الأحزاب الكوردية الإيرانية في تلك المناطق.

في المقابل، أقر «الحرس الثوري» الإيراني اليوم، بوقوع ثلاثة اشتباكات مع جماعات مسلحة على الحدود مع العراق خلال الأيام الأخيرة ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى ، وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور "خلال الأيام الماضية شهدنا تحركات ومحاولات تقوم به عصابات مضادة للثورة في المناطق الحدودية الغربية والشمالية الغربية بهدف احداث تسلل عميق".



وأوضح باكبور ان الهجوم الأول وقع الجمعة في منطقة اشنوية قرب الحدود مع كردستان العراق واسفر عن "مقتل او اصابة" سبعة مسلحين بحسب ما أوردت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأشار إلى ان الهجومين الآخرين وقعا بين السبت والأحد، احدهما في منطقة اوشنويه ايضا والاخر جنوبا في سارفاباد. ولم يحدد جهة محددة بالوقوف خلف الهجمات كما لم يعط تفاصيل حول جنسية المهاجمين.



وأوضح باكبور أن جهود المراقبة تمكنت من تحديد هؤلاء المسلحين قبل تمكنهم من "اختراق اراضي بلادنا"، مضيفا ان اشتباكات السبت والأحد خلّفت ستة قتلى في صفوف المهاجمين وثلاثة جرحى إضافة إلى العثور على كمية كبيرة من الأسلحة حسب زعمه.

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